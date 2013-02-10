Копирайтер-маркетолог с опытом. Заряжаю тексты на продажи

МАРКЕТОЛОГ-КОПИРАЙТЕР

Создание интересного, уникального контента для сайтов, статей для СМИ, способных увеличить ваш ДОХОД.

За плечами музыкально- педагогическое образование и высшее образование менеджера - управленца, маркетолога.

12 летний опыт плодотворной работы в сфере оптовых продаж и Event-услуг (в том числе и как руководитель).

Пишу не только грамотно и красиво, но и владею тонкими инструментами эффективных продаж.

ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

• продающие тексты

• коммерческие предложения и письма

• пресс – релизы

• тематические статьи (+ SEO)

• новости и пр.

Берусь за любые темы, в том числе технические.

Оплата договорная. Свой труд ценю высоко, но готова идти на уступки.

Ищу долговременное сотрудничество. ([email protected])