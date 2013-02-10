Letunchik

Анна Letunchik

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Копирайтер-маркетолог с опытом. Заряжаю тексты на продажи

МАРКЕТОЛОГ-КОПИРАЙТЕР

Создание интересного, уникального контента для сайтов, статей для СМИ, способных увеличить ваш ДОХОД.

За плечами музыкально- педагогическое образование и высшее образование менеджера - управленца, маркетолога.

12 летний опыт плодотворной работы в сфере оптовых продаж и Event-услуг (в том числе и как руководитель).

Пишу не только грамотно и красиво, но и владею тонкими инструментами эффективных продаж.

ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

• продающие тексты

• коммерческие предложения и письма

• пресс – релизы

• тематические статьи (+ SEO)

• новости и пр.

Берусь за любые темы, в том числе технические.

Оплата договорная. Свой труд ценю высоко, но готова идти на уступки.

Ищу долговременное сотрудничество. ([email protected])

Отзывы заказчиков

Gigant
Андрей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Написать описание 70 товаров
Спасибо за работу. Качественно, свыше 95% уникальность. Рекомендую.
Работать с Андреем - одно удовольствие. Приятный во всех отношениях человек. Высоко оценила деловые качества Андрея как руководителя. Профессионал на все 100%. Непременно будем сотрудничать и в дальнейшем.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $2
от 1 дня
нет рейтинга