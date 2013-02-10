МАРКЕТОЛОГ-КОПИРАЙТЕР
Создание интересного, уникального контента для сайтов, статей для СМИ, способных увеличить ваш ДОХОД.
За плечами музыкально- педагогическое образование и высшее образование менеджера - управленца, маркетолога.
12 летний опыт плодотворной работы в сфере оптовых продаж и Event-услуг (в том числе и как руководитель).
Пишу не только грамотно и красиво, но и владею тонкими инструментами эффективных продаж.
ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
• продающие тексты
• коммерческие предложения и письма
• пресс – релизы
• тематические статьи (+ SEO)
• новости и пр.
Берусь за любые темы, в том числе технические.
Оплата договорная. Свой труд ценю высоко, но готова идти на уступки.
Ищу долговременное сотрудничество. ([email protected])