Обработка текстов, составление и подбор статей, коррекция, заполнение сайтов. Модерация.

Образование: неоконченное высшее, в этом году заканчиваю. Английский, русский. Свободное владение русским, высокий уровень владения английским.

Опыт работы: три года работала "оператором компьютерного набора". На деле производила вычитку методичек и учебных пособий, редактировала текст в соответствии с требованиями, создавала обложки.

Владею ПК, Office, могу провести базовую коррекцию в Adobe Photoshop