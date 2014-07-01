Levchenko_AN

видеомонтаж

Левченко Александр Николаевич Киев, ул. Фрунзе д. 112, кв.62

Телефон: 0957034809

e-mail: [email protected]

ЦЕЛЬ

получение интересной динамичной и интеллектуальной работы

Опыт работы: В данный момент фриланс, работа на отдельных телевизионных проектах.

август 2009 - 2012 Начальник отдела оцифровки видео – аудио материала

• Работа с си-ми автоматизации Pebble-beach, Quantel

• Работа с серверами Nexio, Quantel

• Работа с монтажными станциями Final Cut, Edius

Работа с персоналом, штат 13 человек

декабрь 2007 - июль 2009 канал К1 входит в состав Интера Старший инженер ТЖК

• Работа с внестудийным оборудованием: камеры panasonic 410, 610, 615, 700, 500 ленточные и P2, dvcpro25(50)

• BSP, DVCAM

• Работа и обслуживание комплектов тжк, радиосистемы: Sennheiser (различных серий 100, 500), sony

• Работа и обслуживание осветительных приборов: приоритетные dedolight и kinoflo

• Работа с персоналом, штат 8 человек

декабрь 2006 - июль 2007 канал К1 Техник ТЖК

• Работа с внестудийным оборудованием: камеры panasonic 410, 610, 615, 700, 500 ленточные и P2, dvcpro25(50)

• BSP, DVCAM,

• Работа и обслуживание комплектов тжк, радиосистемы: Sennheiser (различных серий 100, 500), sony

• Работа и обслуживание осветительных приборов: приоритетные dedolight и kinoflo

• Так же работа на птс, разворот сборка площадки камер, коммутация, наладка, пультов, камерных каналов…

сентябрь 2004 - ноябрь 2006 НТКУ УТ1 Видеоинженер цеха видеомонтажа

• Линейный монтаж, формат BSP

• Простой монтаж, монтаж с магнитофонов и с контроллером sony PСE 500

• Сложный монтаж, монтаж с магнитофонов и с контроллером sony BVE-2000 и DFS-500

Параллельная работа

c ноября 2011 по октябрь 2012

ТОВ UBG каналы: Business, A-ONE, Fashion, Dobro_TV старшим видеоинженером (superviser)

• Обеспечение эфира

• Работа в эфирной аппаратной, обслуживание серверной

• Поддержка работы аппаратной студийного блока

• Работа с персоналом

с 2010 – 2011 ТРК ICTV старший видеоинженер цеха видеомонтажа

• монтаж новостийный программа Факты, «факти тижня»

• нелинейный монтаж Edius4,5

с августа 2008 – 2010 ТРК MTV Украина Видеоинженер аппаратной видеооцифровки

• Работа с автоматизацией pro-Bell Morpheus

• Работа с программным обеспечением Flip-factory, carbon

• Edius3, Final Cut

с декабря 2006 – 2008 ТРК ICTV Видеоинженер цеха видеомонтажа

• монтаж новостийный программа Факты, «факти тижня»

• линейный монтаж

• нелинейный монтаж liquid6, Edius3

с января 2005 – по декабрь 2006 ТРК Рада ведущий видеоинженер

• Линейный монтаж, формат BSP

• Простой монтаж, монтаж с магнитофонов и с контроллером sony PСE 500

• Сложный монтаж, монтаж с магнитофонов и с контроллером sony BVE-2000 и DFS-500

В настоящее время фрилансер, работы в основном с профит продакшн, инженер на съемочной площадке.

Образование: сентябрь 1997 март 2004

 Национальный технический университет Украины «КПИ»

 Факультет: институт энергосбережения и энергоменеджмента

 Специальность: электромеханические системы автоматизации и электропривод

профессиональные

навыки и знания • Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь

• Опыт работы, практически, во всех технических направлениях телепроизводства

• Монтаж, проектов – новости, программы «факти тижня», частично «максимум», «адская кухня»- первый сезон, плюс не полная занятость на других проэктах.

знание языков • Русский, украинский – свободно, английский – со словарем,

прочее Женат, имею сына, легко обучаюсь, стремлюсь осваивать новые разработки и технологии. Увлекаюсь видеомонтажем – как хобби и как часть работы.