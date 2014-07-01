Levchenko_AN

Александр Левченко Levchenko_ANLevchenko_AN
Левченко Александр Николаевич Киев, ул. Фрунзе д. 112, кв.62
Телефон: 0957034809
e-mail: [email protected]
ЦЕЛЬ
получение интересной динамичной и интеллектуальной работы
Опыт работы: В данный момент фриланс, работа на отдельных телевизионных проектах.
август 2009 - 2012 Начальник отдела оцифровки видео – аудио материала
• Работа с си-ми автоматизации Pebble-beach, Quantel
• Работа с серверами Nexio, Quantel
• Работа с монтажными станциями Final Cut, Edius
Работа с персоналом, штат 13 человек
декабрь 2007 - июль 2009 канал К1 входит в состав Интера Старший инженер ТЖК
• Работа с внестудийным оборудованием: камеры panasonic 410, 610, 615, 700, 500 ленточные и P2, dvcpro25(50)
• BSP, DVCAM
• Работа и обслуживание комплектов тжк, радиосистемы: Sennheiser (различных серий 100, 500), sony
• Работа и обслуживание осветительных приборов: приоритетные dedolight и kinoflo
• Работа с персоналом, штат 8 человек
декабрь 2006 - июль 2007 канал К1 Техник ТЖК
• Работа с внестудийным оборудованием: камеры panasonic 410, 610, 615, 700, 500 ленточные и P2, dvcpro25(50)
• BSP, DVCAM,
• Работа и обслуживание комплектов тжк, радиосистемы: Sennheiser (различных серий 100, 500), sony
• Работа и обслуживание осветительных приборов: приоритетные dedolight и kinoflo
• Так же работа на птс, разворот сборка площадки камер, коммутация, наладка, пультов, камерных каналов…
сентябрь 2004 - ноябрь 2006 НТКУ УТ1 Видеоинженер цеха видеомонтажа
• Линейный монтаж, формат BSP
• Простой монтаж, монтаж с магнитофонов и с контроллером sony PСE 500
• Сложный монтаж, монтаж с магнитофонов и с контроллером sony BVE-2000 и DFS-500
Параллельная работа
c ноября 2011 по октябрь 2012
ТОВ UBG каналы: Business, A-ONE, Fashion, Dobro_TV старшим видеоинженером (superviser)
• Обеспечение эфира
• Работа в эфирной аппаратной, обслуживание серверной
• Поддержка работы аппаратной студийного блока
• Работа с персоналом
с 2010 – 2011 ТРК ICTV старший видеоинженер цеха видеомонтажа
• монтаж новостийный программа Факты, «факти тижня»
• нелинейный монтаж Edius4,5
с августа 2008 – 2010 ТРК MTV Украина Видеоинженер аппаратной видеооцифровки
• Работа с автоматизацией pro-Bell Morpheus
• Работа с программным обеспечением Flip-factory, carbon
• Edius3, Final Cut
с декабря 2006 – 2008 ТРК ICTV Видеоинженер цеха видеомонтажа
• монтаж новостийный программа Факты, «факти тижня»
• линейный монтаж
• нелинейный монтаж liquid6, Edius3
с января 2005 – по декабрь 2006 ТРК Рада ведущий видеоинженер
• Линейный монтаж, формат BSP
• Простой монтаж, монтаж с магнитофонов и с контроллером sony PСE 500
• Сложный монтаж, монтаж с магнитофонов и с контроллером sony BVE-2000 и DFS-500
В настоящее время фрилансер, работы в основном с профит продакшн, инженер на съемочной площадке.
Образование: сентябрь 1997 март 2004
Национальный технический университет Украины «КПИ»
Факультет: институт энергосбережения и энергоменеджмента
Специальность: электромеханические системы автоматизации и электропривод
профессиональные
навыки и знания • Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь
• Опыт работы, практически, во всех технических направлениях телепроизводства
• Монтаж, проектов – новости, программы «факти тижня», частично «максимум», «адская кухня»- первый сезон, плюс не полная занятость на других проэктах.
знание языков • Русский, украинский – свободно, английский – со словарем,
прочее Женат, имею сына, легко обучаюсь, стремлюсь осваивать новые разработки и технологии. Увлекаюсь видеомонтажем – как хобби и как часть работы.