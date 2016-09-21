Редактор, райтер, переводчик с английского

Левинский Алексей Алексеевич, родился и живу в Москве. В 2005 г. окончил факультет истории искусств РГГУ (по специальности культуролог). Много писал о театре, музыке и кино в газеты и журналы ("Акция", "Экран и сцена", "Культпоход", "Театральная жизнь", "Забриски Rider", "Внутренний диалог" и др.) В 2006-2012 гг. работал на РЕН-ТВ в новостях, с 2014 по 2016 - редактор журнала "Этнографическое обозрение". Профессионально работаю с чужими текстами и пишу собственные, стопроцентная грамотность, хорошее языковое чутье.