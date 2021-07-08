Являюсь сотрудником крупной дизайн-студии в Нижнем Новгороде. Имею большой опыт работы в сфере дизайнерских услуг. А именно разработка сайтов, флаеров, банеров, любого вида наружной рекламы.
Принцип моей работы:
1. Не работаю без предоплаты.
2. Cрочные заказы – 100% оплаты.
3. Никогда не отдаю исходники до полной оплаты.
4. Уважаю себя, и свое время и не работаю за "еду".
5. Работаю по четкому ТЗ (если нет ТЗ высылаю для заполнения своё).
6. Любые дополнения не описанные в ТЗ оплачиваются дополнительно.
7. Общение только через e-mail или через skype (не общаюсь по ICQ).
Действие аккаунта приостановлено!
Баннеры
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от $15
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Дизайн сайтов
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от $100
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Наружная реклама
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от $100
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Фирменный стиль
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от $200
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