Являюсь сотрудником крупной дизайн-студии в Нижнем Новгороде. Имею большой опыт работы в сфере дизайнерских услуг. А именно разработка сайтов, флаеров, банеров, любого вида наружной рекламы.

Принцип моей работы:

1. Не работаю без предоплаты.

2. Cрочные заказы – 100% оплаты.

3. Никогда не отдаю исходники до полной оплаты.

4. Уважаю себя, и свое время и не работаю за "еду".

5. Работаю по четкому ТЗ (если нет ТЗ высылаю для заполнения своё).

6. Любые дополнения не описанные в ТЗ оплачиваются дополнительно.

7. Общение только через e-mail или через skype (не общаюсь по ICQ).