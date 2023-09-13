Генерация лидов

Предлагаю поиск потенциальных клиентов для фрилансеров.Источники - социальные сети, блоги, форумы, доски объявлений. Мы используем приватный софт + ручной отбор заявок. На выходе получается список постов, в которых люди ищут специалистов по той или иной услуге. Вам останется только связаться с автором поста и предложить ему свою помощь!

Есть бесплатный период,но рекомендуется сразу оформить платную подписку, так как в бесплатном периоде доступно только 3 свежие заявки, остальные заявки старше 3 суток.



Софт - https://vk.cc/cpVE83