Lex_Nik

Александр Lex_Nik

 
48 летУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
РСЯ-Приведу Клиентов из Рекламной Сети Яндекс

Меня зовут Александр Струк.

 Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. 

Я прошел тренинг специалист по интернет рекламе, усиленно изучил самые современные технологии рекламы,

и готов провести аудит вашего сайта.

То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу за минимальную цену, взамен попрошу только отзыв о моей работе. 

Как Вам такое предложение? 

Предлагаю обсудить детальнее. 

Жду от Вас ответа. 

С уважением, Струк Александр.