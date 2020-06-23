РСЯ-Приведу Клиентов из Рекламной Сети Яндекс

Меня зовут Александр Струк.

Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошел тренинг специалист по интернет рекламе, усиленно изучил самые современные технологии рекламы,

и готов провести аудит вашего сайта.

То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу за минимальную цену, взамен попрошу только отзыв о моей работе.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее.

Жду от Вас ответа.

С уважением, Струк Александр.