РСЯ-Приведу Клиентов из Рекламной Сети Яндекс
Меня зовут Александр Струк.
Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Я прошел тренинг специалист по интернет рекламе, усиленно изучил самые современные технологии рекламы,
и готов провести аудит вашего сайта.
То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу за минимальную цену, взамен попрошу только отзыв о моей работе.
Как Вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детальнее.
Жду от Вас ответа.
С уважением, Струк Александр.