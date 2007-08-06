ФИО: Дегтярёв Алексей Павлович
Возраст: 27
Семейное положение: холост
Город: Ярославль
Программирование: (опыт 14 лет)
ASSEMBLER
DELPHI
C / C++
Теоретические знания:
PHP, HTML, MySql/SQL, JavaScript
ООП
Сетевые протоколы
Архитектура процессоров Intel
Архитектура современных ОС (Windows, *NIX системы), WinAPI
Дискретная математика, быстрые алгоритмы (сортировка, цифровая обработка сигналов)
Криптография
Опыт работы:
06 август 2007 - …
подработка
10 ноябрь 2006 - 06 август 2007
ООО "Бигам", монтажник инженерных систем.
Непосредственный монтаж, сервисное обслуживание, проектирование.
01 январь 2005 - 10 октябрь 2006
МУП "РЭУ-13", слесарь-сантехник.
Аварийная служба.
Образование: (неполное высшее)
2001 - 2005 ЯрГУ, Математический факультет, “Компьютерная безопасность”.
1997 - 1999 ср. шк. №33, курс "лаборант-программист".
1995 - 1997 МУПК №1, курс "лаборант-программист".
Личные данные:
Целеустремлен, инициативен, пунктуален, высокая обучаемость.
Интересы: ИТ, литература, музыка.
Контактная информация:
e-mail [email protected]
ICQ 372142488