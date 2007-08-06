LexaPaly4

Алексей LexaPaly4

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

ФИО: Дегтярёв Алексей Павлович

Возраст: 27

Семейное положение: холост

Город: Ярославль

Программирование: (опыт 14 лет)

ASSEMBLER

DELPHI

C / C++

Теоретические знания:

PHP, HTML, MySql/SQL, JavaScript

ООП

Сетевые протоколы

Архитектура процессоров Intel

Архитектура современных ОС (Windows, *NIX системы), WinAPI

Дискретная математика, быстрые алгоритмы (сортировка, цифровая обработка сигналов)

Криптография

Опыт работы:

06 август 2007 - …

подработка

10 ноябрь 2006 - 06 август 2007

ООО "Бигам", монтажник инженерных систем.

Непосредственный монтаж, сервисное обслуживание, проектирование.

01 январь 2005 - 10 октябрь 2006

МУП "РЭУ-13", слесарь-сантехник.

Аварийная служба.

Образование: (неполное высшее)

2001 - 2005 ЯрГУ, Математический факультет, “Компьютерная безопасность”.

1997 - 1999 ср. шк. №33, курс "лаборант-программист".

1995 - 1997 МУПК №1, курс "лаборант-программист".

Личные данные:

Целеустремлен, инициативен, пунктуален, высокая обучаемость.

Интересы: ИТ, литература, музыка.

Контактная информация:

e-mail [email protected]

ICQ 372142488