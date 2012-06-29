Lexa_

Алексей Lexa_

 
45 летУкраина/Луганск
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Создание сайтов. Написание и доработка модулей для CMS. Flash.

Опыт разработки:

PHP - более 8 лет.

SQL (MySQL, PostgreSQL) - более 8 лет.

JS, Ajax, jQery - более 5 лет

Actionscript, Flex - 3 года

Есть опыт в небольших проектах на C#, Perl.

Опыт работы с облачными сервисами Azure и AWS.

PHPMySQLPostgreSQLPerlAjaxFlashActionScript
Портфолио
Интернет-магазины
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от $10
от 1 дня
#1292
Системы управления (CMS)
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от 1 дня
#1553
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#3459
Сайты «под ключ»
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от $100
от 3 дней
#3535
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#5368