Создание сайтов. Написание и доработка модулей для CMS. Flash.
Опыт разработки:
PHP - более 8 лет.
SQL (MySQL, PostgreSQL) - более 8 лет.
JS, Ajax, jQery - более 5 лет
Actionscript, Flex - 3 года
Есть опыт в небольших проектах на C#, Perl.
Опыт работы с облачными сервисами Azure и AWS.
Портфолио
- Aprico. Сайт кафе.118 просмотров
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