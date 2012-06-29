Создание сайтов. Написание и доработка модулей для CMS. Flash.

Опыт разработки:

PHP - более 8 лет.

SQL (MySQL, PostgreSQL) - более 8 лет.

JS, Ajax, jQery - более 5 лет

Actionscript, Flex - 3 года

Есть опыт в небольших проектах на C#, Perl.

Опыт работы с облачными сервисами Azure и AWS.