Необходимо создать виджет на WORDPRESS для категорий с счетчиком товаров, миниатюрами и checkbox'ами. Есть ТЗ с видео.Детали в скайп live:mozgdev Оплата после выполнения или безоп.сделка.
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
5 лет назад
Необходимо создать виджет на WORDPRESS для категорий с счетчиком товаров, миниатюрами и checkbox'ами. Есть ТЗ с видео.Детали в скайп live:mozgdev Оплата после выполнения или безоп.сделка.
Необходимо создать виджет на WORDPRESS для категорий с счетчиком товаров, миниатюрами и checkbox'ами. Есть ТЗ с видео, могу скинуть.