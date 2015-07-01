LexiBunny

Екатерина LexiBunny

 
27 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Иллюстратор. Художник. Автор художественных рассказов.

Образование: Частная художественная школа. Интернет курсы по компьютерной графике.

Примеры работ:

Могу помочь с написанием художественных рассказов

если что пишите на Emai l([email protected])

Работаю через Сбербанк.

Анимация
нет отзывов
от $2
от 3 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $2
от 3 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 2 дней
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга