Иллюстратор. Художник. Автор художественных рассказов.

Образование: Частная художественная школа. Интернет курсы по компьютерной графике.

Примеры работ:

Могу помочь с написанием художественных рассказов

если что пишите на Emai l([email protected])

Работаю через Сбербанк.