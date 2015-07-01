Иллюстратор. Художник. Автор художественных рассказов.
Образование: Частная художественная школа. Интернет курсы по компьютерной графике.
Примеры работ:
Могу помочь с написанием художественных рассказов
если что пишите на Emai l([email protected])
Работаю через Сбербанк.
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Анимация
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Иллюстрации и Рисунки
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Обработка фотографий
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Фотосъемка
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