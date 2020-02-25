Заполню налоговую декларацию 3-НДФЛ

Заполню декларацию для получения налогового вычета при покупке-продаже жилья, автомобиля, обучения, лечения и т. д. Декларацию заполняю дистанционно - все данные для декларации передаются в электронном виде в виде фото или отсканированных документов. При необходимости проконсультирую какие документы необходимы для каждого вида налогового вычета. Декларации предоставляю в электронном виде в формате PDF, hml.