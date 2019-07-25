Редактирование и вычитка текста. Копирайтинг. Рерайт со 100% уникальностью. Расшифровка аудио и видео.

Только начинаю свою деятельность на фрилансе.

Училась редактированию и расшифровке аудио и видео в школе ТВ Останкино.

Дополнительно обучилась копирайтингу и рерайту.

Мои тексты есть здесь:

https://leadinlife.info/ Сладкий перец – лучшие сорта семян для открытого грунта и теплиц.

https://leadinlife.info/ Баклажаны на рассаду

https://domovodstvo-online.ru/ Пышные сырнки из творога