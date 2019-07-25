Редактирование и вычитка текста. Копирайтинг. Рерайт со 100% уникальностью. Расшифровка аудио и видео.
Только начинаю свою деятельность на фрилансе.
Училась редактированию и расшифровке аудио и видео в школе ТВ Останкино.
Дополнительно обучилась копирайтингу и рерайту.
Мои тексты есть здесь:
https://leadinlife.info/ Сладкий перец – лучшие сорта семян для открытого грунта и теплиц.
https://leadinlife.info/ Баклажаны на рассаду
https://domovodstvo-online.ru/ Пышные сырнки из творога
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