Алена Иванова Lfhbyf141014Lfhbyf141014
32 годаРоссия/Иваново
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Визуализатор
Предлагаю услуги по 3д визуализации ваших интерьеров. От меня ответственность, качество и сроки, от вас внятное тз и своевременная оплата. Работаю по предоплате 50%. Цена 250 руб. кв. м.
Закончила "Поволжский государственный технологический университет" в 2012 г.
отделение СПО
Специальность- архитектура
квалификация - техник
Прошла курсы по интерьерной визуализации
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Портфолио
- 3d визуализато38 просмотров
- 3d визуализато31 просмотр