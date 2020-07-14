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Алена Иванова Lfhbyf141014

 
32 годаРоссия/Иваново
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Визуализатор

Предлагаю услуги по 3д визуализации ваших интерьеров. От меня ответственность, качество и сроки, от вас внятное тз и своевременная оплата. Работаю по предоплате 50%.  Цена 250 руб.  кв. м. 

Закончила "Поволжский государственный технологический университет" в 2012 г. 

отделение СПО

Специальность- архитектура

квалификация - техник

Прошла курсы по интерьерной визуализации

Портфолио