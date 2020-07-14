Визуализатор

Предлагаю услуги по 3д визуализации ваших интерьеров. От меня ответственность, качество и сроки, от вас внятное тз и своевременная оплата. Работаю по предоплате 50%. Цена 250 руб. кв. м.

Закончила "Поволжский государственный технологический университет" в 2012 г.

отделение СПО

Специальность- архитектура

квалификация - техник

Прошла курсы по интерьерной визуализации