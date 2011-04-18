Организатор Веб-проектов; PCGame-мероприятий.

КНУТД 2003-2008 Менеджмент Организаций. Есть базовые знания по теории упраления.

Работаю в области информационных технологий.(только начал). Организатор Веб-проектов; PCGame-мероприятий.

Готов партнерству\сотрудничеству. Считаю мораль всегда должна стоять на первом плане.

http://vkontakte.ru/id7987391 http://l1onheart.ucoz.ru/ http://golddragons.ucoz.ua http://gamersonly.ru http://shopgamersonly.ru

Описание

Для реализации нового и интересного проекта нужны специалисты, творческие и инициативные, готовые влиться в команду.

Нужен PHP программер. Нужен Веб-дизайнер.

http://vkontakte.ru/event24999212

На первом этапе нужны:

Дизайнеры,

Программисты,

Веб-мастера.

О проекте

Мы разрабатываем Интернет-проект, сутью которого является создание и развитие информационного портала. Основным компонентом его будет "Афиша мероприятий", в нем наравне со «стандартными» событиями, будут представлены и мероприятия для «узкого» круга. Под это определение попадает огромное количество событий: от вечеринок до турпоходов. Организаторам таких проектов сложно осветить свои мероприятия на «больших» тематических проектах, в социальных сетях это осложнено наложением ряда факторов.

Дополнительно, сайт будет обладать уникальными особенностями отличающего его от конкурентов. Реализация проекта.