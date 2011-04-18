КНУТД 2003-2008 Менеджмент Организаций. Есть базовые знания по теории упраления.
Работаю в области информационных технологий.(только начал). Организатор Веб-проектов; PCGame-мероприятий.
Готов партнерству\сотрудничеству. Считаю мораль всегда должна стоять на первом плане.
http://vkontakte.ru/id7987391 http://l1onheart.ucoz.ru/ http://golddragons.ucoz.ua http://gamersonly.ru http://shopgamersonly.ru
Описание
Для реализации нового и интересного проекта нужны специалисты, творческие и инициативные, готовые влиться в команду.
Нужен PHP программер. Нужен Веб-дизайнер.
http://vkontakte.ru/event24999212
На первом этапе нужны:
Дизайнеры,
Программисты,
Веб-мастера.
О проекте
Мы разрабатываем Интернет-проект, сутью которого является создание и развитие информационного портала. Основным компонентом его будет "Афиша мероприятий", в нем наравне со «стандартными» событиями, будут представлены и мероприятия для «узкого» круга. Под это определение попадает огромное количество событий: от вечеринок до турпоходов. Организаторам таких проектов сложно осветить свои мероприятия на «больших» тематических проектах, в социальных сетях это осложнено наложением ряда факторов.
Дополнительно, сайт будет обладать уникальными особенностями отличающего его от конкурентов. Реализация проекта.