Li_storiesmaker

Твой сторисмейкер

Добрый день, меня зовут Лидия.Я начинающий сторисмейкер и сейчас прохожу 1,5 месячный курс. Сейчас у меня мало опыта, но много времени, для того чтобы начать работать и применять полученные знания на практике. В связи с этим, я бы хотела предложить вам, чтобы я поработалау вас сторисмейкером, пока идет курс, а также набраться опыта и помочь вам с оформлением сторис,составлением контент-плана для сторис и постов, оформлению и упаковке вашей странички, помощь с постами и т.д.Взамен я хочу попросить у вас отзыв о моей работе и возможность добавить результаты моей работы себе в кейсы. Оплата минимальная 5.000 рублей в месяц. После курса цена будет от 15.000 рублей.Моя цель сейчас - помочь вам и научиться работать с клиентами, выполнятьих пожелания по сторис и постам и помочь им в развитии собственной страницы.Буду рада обратной связи и помощи вам. Отличного дня и настроения!