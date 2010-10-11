Копирайтинг,рерайтинг,идеи для рукоделия с описанием... ответственность

Сколько себя помню, писать нравилось всегда... Начинала с редактора школьной газеты, потом стала писать небольшие рассказы и истории. Чуть более полугода взялась за написание статей для сайтов. Меня это заинтересовало.

Выполняю копирайтинг,сео-копирайтинг, рерайтинг, возможно перевод с украинского на русский или наоборот, есть идеи для рукоделия. При необходимости добавлю описание и пошаговое фото. Основные направления- "женские" темы, а также все, что связано с планированием беременности, беременностью и родами.