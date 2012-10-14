Дизайн полиграфии, дизайн и верстка журнала,допечатная подготовка

Профессиональное владение основными программами верстки, векторными и графическими редакторами (Adobе InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, QuarkXpress, Page Maker, Corel Drаw, а также всеми необходимыми вспомогательными программами.

Дизайн полиграфической продукции (POS-материалы, буклеты, флаера, листовки, календари, рекламные оригинал-макеты и т.д), разработка фирменного стиля, логотипа, наружная реклама (штендеры, вывески), выставочное оборудование.(pop-up, промостол и т.п.), дизайн упаковки. Опыт работы с заказчиком.

Разработка шаблона, дизайн и верстка журнала, развитие стилей оформления журнала, а также верстка других многостраничных изданий.

Цветокоррекция, допечатная подготовка, опыт приема макета заказчика и подготовка макета к печати в типографии.