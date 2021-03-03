Графический дизайнер
Здравствуй, я графический дизайнер и я рада приветствовать тебя, мой заказчик!) Моими профессиональными качествами, является креативное мышление и аккуратность. Я работаю с различными стилями по желанию заказчика, а так же предпочитаю минимализм.Создам для вас индивидуальный фирменный стильный, дизайн упаковки, уникальные логотипы, которые будут доносить главный посыл через дизайн.Моей основной целью является создать продающий дизайн для вас!
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Портфолио
- Визитка и логотип дизайнеру интерьера25 просмотров
- Этикетка для ооо "Everest"27 просмотров
- Логотип и визитка для ногтевой студии34 просмотра
- Логотип для цветочного бутика21 просмотр
- Логотип для визажиста16 просмотров