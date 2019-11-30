Lianna941

Юлия Остапенко Lianna941

 
29 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Работаю голосом с 2013 года.

Опыт озвучивания 5 лет. Озвучка аниме, фильмов, роликов.

Озвучивание
нет отзывов
$10/час
от $1от 5 дней
нет рейтинга