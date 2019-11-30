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Юлия Остапенко
Lianna941
Lianna941
29 лет
Россия
/
Москва
5 лет на
фриланс
-бирже
Была
4 года назад
Работаю голосом с 2013 года.
Опыт озвучивания 5 лет. Озвучка аниме, фильмов, роликов.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Пример голоса, озвучка отрывка из мультика
357 просмотров
Женский голос, озвучка трейлера.
339 просмотров
Озвучивание
нет отзывов
$10/час
от $1
от 5 дней
нет рейтинга
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