Liberi

Людмила Свистунова Liberi

 
37 лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
19 лет назад

Опыт работы:

2006 - Мегатекс Инвест, переводчик (устные и письменные переводы)

2005-с.г., ООО Ладис, внештатный переводчик

Образование:

2005- с.г., Wyzsza Szkola Biznesu - National Louis University, специальность Менеджмент и Маркетинг (английский язык преподавания)

2003 - закончила гимназию № 48 г. Киева с золотой медалью

Знание ПК:

MS Office, Photoshop

Языки:

Украинский, русский

Английский - свободно (уровень - Business English 2)

Польский - Intermediate

Французский - со словарем

Личные качества:

Ответственность, пунктуальность