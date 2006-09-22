Опыт работы:
2006 - Мегатекс Инвест, переводчик (устные и письменные переводы)
2005-с.г., ООО Ладис, внештатный переводчик
Образование:
2005- с.г., Wyzsza Szkola Biznesu - National Louis University, специальность Менеджмент и Маркетинг (английский язык преподавания)
2003 - закончила гимназию № 48 г. Киева с золотой медалью
Знание ПК:
MS Office, Photoshop
Языки:
Украинский, русский
Английский - свободно (уровень - Business English 2)
Польский - Intermediate
Французский - со словарем
Личные качества:
Ответственность, пунктуальность