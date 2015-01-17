Libertyparrot

Приветствую тебя, гость!
Меня зовут Регина, моя специализация - создание дизайна для Landing Page (посадочная/продающая страница), дизайн интернет-магазинов, мини-сайтов, сайтов, сайтов-визиток, векторные рисунки и многое другое.
Качественно, в сроки, по приемлемым ценам!
СХЕМА РАБОТЫ:
- Ознакомление с ТЗ (если оно имеется, если нет, то условия оговариваются отдельно), уточнение и обсуждение деталей
- Предоплата 50% или безопасная сделка
- Предоставление готового дизайн-концепта с учетом всех Ваших пожеланий в оговоренный срок
- Внесение правок (2 бесплатные)
- Передача всех исходников + сопутствующие материалы и финальная оплата (в случае безопасной сделки-закрытие проекта, оставление отзыва)
- Всем счастье!
ГАРАНТИЯ:
- Выполнение в срок
- Креативный и новаторский подход
- Быть всегда на связи
Я за долгосрочные отношения)))
Дополнительные услуги:
- Качественная кроссбраузерная верстка
- Контекстная реклама
- Копирайт
Пишите по всем вопросам в личку или скайп!
Прошу обратить внимание, что со мной можно связаться только по указанным данным на этой странице.
Работа через безопасную сделку, либо по предоплате 50%