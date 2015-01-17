Libertyparrot

Дизайн который продает

Приветствую тебя, гость!

Меня зовут Регина, моя специализация - создание дизайна для Landing Page (посадочная/продающая страница), дизайн интернет-магазинов, мини-сайтов, сайтов, сайтов-визиток, векторные рисунки и многое другое.

Качественно, в сроки, по приемлемым ценам!

СХЕМА РАБОТЫ:

- Ознакомление с ТЗ (если оно имеется, если нет, то условия оговариваются отдельно), уточнение и обсуждение деталей

- Предоплата 50% или безопасная сделка

- Предоставление готового дизайн-концепта с учетом всех Ваших пожеланий в оговоренный срок

- Внесение правок (2 бесплатные)

- Передача всех исходников + сопутствующие материалы и финальная оплата (в случае безопасной сделки-закрытие проекта, оставление отзыва)

- Всем счастье!

ГАРАНТИЯ:

- Выполнение в срок

- Креативный и новаторский подход

- Быть всегда на связи

Я за долгосрочные отношения)))

Дополнительные услуги:

- Качественная кроссбраузерная верстка

- Контекстная реклама

- Копирайт

Пишите по всем вопросам в личку или скайп!

Прошу обратить внимание, что со мной можно связаться только по указанным данным на этой странице.

Работа через безопасную сделку, либо по предоплате 50%