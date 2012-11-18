Опыт редактора, корректора, журналиста, грамотного контент-менеджера

Дата рождения: 11 сен 1991 (21 год)

Регион: Россия, Ижевск (Удмуртия)

Телефон(ы): 89068163899

E-mail: [email protected]

Опыт администрирования сайта (городская афиша). За время работы (июль 2011 – наст.вр.) посещаемость была увеличена на 33%

http://fanlife.ru/

Опыт написания текстов на тематику «транспорт» - для сервиса заказа такси через интернет (тексты для меню сайта, сео-тексты, оригинальные авторские материалы) taxionline.ru

Опыт написания статей на различную тематику

http://fanlife.ru/reviews/2717 - звёзды

http://fanlife.ru/reviews/2232 - фильмы из массового проката

http://fanlife.ru/reviews/2109 - фильмы артхаус

Высокий уровень самоорганизации, быстрая обучаемость, ответственность, высокая грамотность.

Увлечения: кино, Интернет, гаджеты, знаменитости