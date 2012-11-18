Дата рождения: 11 сен 1991 (21 год)
Регион: Россия, Ижевск (Удмуртия)
Телефон(ы): 89068163899
E-mail: [email protected]
Опыт администрирования сайта (городская афиша). За время работы (июль 2011 – наст.вр.) посещаемость была увеличена на 33%
Опыт написания текстов на тематику «транспорт» - для сервиса заказа такси через интернет (тексты для меню сайта, сео-тексты, оригинальные авторские материалы) taxionline.ru
Опыт написания статей на различную тематику
http://fanlife.ru/reviews/2717 - звёзды
http://fanlife.ru/reviews/2232 - фильмы из массового проката
http://fanlife.ru/reviews/2109 - фильмы артхаус
Высокий уровень самоорганизации, быстрая обучаемость, ответственность, высокая грамотность.
Увлечения: кино, Интернет, гаджеты, знаменитости