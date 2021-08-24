Стремитесь не к успеху, а к ценностям, которые он дает​. (Альберт Эйнштейн)Предоставляю услуги:1.Презентация2.Верстка сайта 3.Веб-дизайн 4.Созд

Предоставляю услуги:

1.Презентация2.Верстка сайта 3.Веб-дизайн 4.Создание сайта на всех платформах5. Логотип 6.Иллюстракции7.Фирменный стиль 8.Разработка приложение 9.Таргетированая реклама в фейбук/ВК/ИнстаграммРаботаю через сделку без риска и по предоплате 50%Также у меня есть БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ с плюшками 

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ОПЫТ:1 ГОД