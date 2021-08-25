Графический дизайнер
Выполняю заказы по разработке логотипов, фирменного стиля, иконок для сайта и социальных сетей, а также печатной продукции: открыток, визиток, приглашений, буклетов, листовок.
Работаю по ТЗ. Если у вас нет ТЗ, я высылаю пустой бриф для заполнения.
Это помогает понять друг друга лучше и учесть все ваши пожелания.
Владею навыками работы в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Indesign, MS Power Point.
Буду рада сотрудничеству с вами!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Визитки25 просмотров
- Визитки27 просмотров
- Фирменный стиль для кофейни Le petit Paris48 просмотров
- Иконки19 просмотров