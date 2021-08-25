Libyuliya

Юлия Libyuliya

 
28 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Графический дизайнер

Выполняю заказы по разработке логотипов, фирменного стиля, иконок для сайта и социальных сетей, а также печатной продукции: открыток, визиток, приглашений, буклетов, листовок. 

Работаю по ТЗ. Если у вас нет ТЗ, я высылаю пустой бриф для заполнения.

Это помогает понять друг друга лучше и учесть все ваши пожелания.

Владею навыками работы в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Indesign, MS Power Point.

Буду рада сотрудничеству с вами!

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