Графический дизайнер

Выполняю заказы по разработке логотипов, фирменного стиля, иконок для сайта и социальных сетей, а также печатной продукции: открыток, визиток, приглашений, буклетов, листовок.

Работаю по ТЗ. Если у вас нет ТЗ, я высылаю пустой бриф для заполнения.

Это помогает понять друг друга лучше и учесть все ваши пожелания.

Владею навыками работы в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Indesign, MS Power Point.

Буду рада сотрудничеству с вами!