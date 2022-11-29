Доброго дня! Я графический дизайнер и художник с высшим профильным образованием. Рисую с детства, сначала это было лишь увлечение, заметив которое родители отвели меня в художественную школу, что и поспособствовало выбору в выборе профессии. Ее получил в ИрНИТУ, где сейчас и работаю графическим дизайнером, оформляю массовые мероприятия, верстаю буклеты делая их ярче и привлекательнее для абитуриентов и их родителей, и различную рекламную продукцию, от листовок до баннеров, создавая яркий образ Вуза. Совмещая все это с росписью стен на заказ на профессиональном уровне.

К выполнению поставленных задач подхожу ответственно, если речь о росписи стен - в кратчайшие сроки предоставляю заказчику эскиз в рамках выбранной концепции, с полным расчетом сметы по стоимости работ требуемым материалам и ориентировочным срокам выполнения. В графическом дизайне после получения тех. задания при необходимости делаю 3 варианта макета на согласование, после чего дорабатываем один из них до печатной стадии.