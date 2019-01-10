Lid-Generation

ASO оптимизация мобильного приложения, продвижение в поиске Google Play и App Store.

Всем привет. Меня зовут Павел, мне полных 30 лет. Имею успешный опыт в электронной коммерции более 5 лет, а именно:

- создание семантического ядра для сайтов

- SEO оптимизация и продвижение сайтов

- контекстная, таргентированная реклама (Яндекс.Директ и Google Adwords)

- реклама в соц.сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram)

Так, же уверенно работаю со средствами веб-аналитики:

- Google Tag manager

- Яндекс.Метрика

- Google Analytics

Знаю принцип разработки сайтов: от идеи до монетизации

Уверенно понимаю: HTML и CSS, базовое понимание: JS и PHP

Умею создавать посадочные страницы (Landing Page)

Так, же могу быть полезным в ASO оптимизации мобильного приложения, продвижение в поиске Google Play и App Store:

- создание семантического ядра для мобильного приложения

- оптимизация названия, описания по ключевым словам

- ТЗ для дизайнеров по мокапам скриншотов и скетчам иконок

- A/Б тестирование

- Подробный отчет, аналитика.