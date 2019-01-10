Lid-Generation

Всем привет. Меня зовут Павел, мне полных 30 лет. Имею успешный опыт в электронной коммерции более 5 лет, а именно:
- создание семантического ядра для сайтов
- SEO оптимизация и продвижение сайтов
- контекстная, таргентированная реклама (Яндекс.Директ и Google Adwords)
- реклама в соц.сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram)
Так, же уверенно работаю со средствами веб-аналитики:
- Google Tag manager
- Яндекс.Метрика
- Google Analytics
Знаю принцип разработки сайтов: от идеи до монетизации
Уверенно понимаю: HTML и CSS, базовое понимание: JS и PHP
Умею создавать посадочные страницы (Landing Page)
Так, же могу быть полезным в ASO оптимизации мобильного приложения, продвижение в поиске Google Play и App Store:
- создание семантического ядра для мобильного приложения
- оптимизация названия, описания по ключевым словам
- ТЗ для дизайнеров по мокапам скриншотов и скетчам иконок
- A/Б тестирование
- Подробный отчет, аналитика.