Дизайнер

Серегина Лидия, дизайнер.

Образование: Волгоградский Государственный Архитектурно-Строительный Университет, специальность: "Дизайн Архитектруной среды". Обладатель диплома первой степени на Международном смотре-конкурсе лучших дипломных проектов по архитектуре и дизайну 2010 года в Воронеже.

Я всегда полна идей и готова к интересным проектам, готова развиваться и учиться новому. Мои интересы: средовой дизайн, графический дизайн, иллюстрация, журналистика в профессиональной сфере. Дизайн это моя профессия, мое хобби и моя любовь. В свободное время я с удовольствием занимаюсь живописью и графикой, фотографирую, читаю профессиональную литературу или просто интересные ресурсы и блоги о дизайне.

Очень люблю путешествовать с фотоаппаратом и альбомом для эскизов в руках.

Мое портфолио:

Средовой дизайн:

http://www.flickr.com/photos/lida_design_portfolio/sets/

Иллюстрация, графический дизайн, каллиграфия, hand-made:

http://www.flickr.com/photos/lidiya_portfolio/sets/