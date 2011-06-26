Лидия Серегина Lida_designLida_design
Серегина Лидия, дизайнер.
Образование: Волгоградский Государственный Архитектурно-Строительный Университет, специальность: "Дизайн Архитектруной среды". Обладатель диплома первой степени на Международном смотре-конкурсе лучших дипломных проектов по архитектуре и дизайну 2010 года в Воронеже.
Я всегда полна идей и готова к интересным проектам, готова развиваться и учиться новому. Мои интересы: средовой дизайн, графический дизайн, иллюстрация, журналистика в профессиональной сфере. Дизайн это моя профессия, мое хобби и моя любовь. В свободное время я с удовольствием занимаюсь живописью и графикой, фотографирую, читаю профессиональную литературу или просто интересные ресурсы и блоги о дизайне.
Очень люблю путешествовать с фотоаппаратом и альбомом для эскизов в руках.
Мое портфолио:
Средовой дизайн:
http://www.flickr.com/photos/lida_design_portfolio/sets/
Иллюстрация, графический дизайн, каллиграфия, hand-made: