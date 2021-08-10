Таргетолог

Меня зовут Лидия. Я занимаюсь настройкой таргетированной рекламы в Instagram/Facebook.

Образование: два высших - филолог и бакалавр информатики; курсы - таргетолог, смм-специалист, распаковка личности.

Проведу аудит вашего аккаунта и помогу подготовить его к рекламе, чтобы рекламная кампания была максимально эффективной.

Помогу выстроить воронку продаж, чтобы ваша целевая аудитория не уходила от вас с пустыми руками и становилась новыми клиентами.

Дам рекомендации по ведению профиля (по необходимости), чтобы вам легче было прогревать новых подписчиков на покупку и они оставались с вами надолго.

Если у вас возникают проблемы с тем, что снимать в сторис, о чем писать посты, как делать прогревы, то рекомендую сделать распаковку личности. В результате вы получите огромное количество идей для контента, которых вам хватит на несколько месяцев.