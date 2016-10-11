Lidiia2662

Full-time freelancer

Добрый день, уважаемые Заказчики!

Меня зовут Лидия, я новый фрилансер.

Предлагаю Вам выполнение различных работ по созданию и публикации контента:

Наполнение сайтов и интернет-магазинов (CMS WordPress, WooCommerce);

Работа с фотографиями (подбор,обрезка, редактирование);

Поиск различной информации в Интернете, составление баз данных;

Набор текстов, перевод из PDF и других графических форматов в WORD.

А также:Личные качества: внимательность, быстрая обучаемость, спокойное отношение к рутинной и монотонной работе.

Ответственность и соблюдение сроков гарантирую. На связи постоянно.

Заинтересована в долгосрочных проектах и постоянном сотрудничестве.