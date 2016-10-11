Lidiia2662

Full-time freelancer
Добрый день, уважаемые Заказчики!
Меня зовут Лидия, я новый фрилансер.
Предлагаю Вам выполнение различных работ по созданию и публикации контента:
- Наполнение сайтов и интернет-магазинов (CMS WordPress, WooCommerce);
- Работа с фотографиями (подбор,обрезка, редактирование);
- Поиск различной информации в Интернете, составление баз данных;
- Набор текстов, перевод из PDF и других графических форматов в WORD.
Ответственность и соблюдение сроков гарантирую. На связи постоянно.
Заинтересована в долгосрочных проектах и постоянном сотрудничестве.
Действие аккаунта приостановлено!