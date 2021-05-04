Lidiyavlk77

Готова к взаимовыгодному сотрудничеству

Пишу любые тексты с интересом, живым языком, без воды, грамотно.

Нужны уникальные тексты? Сделаю быстро, качественно, в точном соответствии с ТЗ.

Имею опыт в написании статей, постов, историй на различные темы.

Хорошо разбираюсь в спортивной теме, оздоровлении, интересны темы – строительство своими руками, продвижение в интернете, есть навыки работы в оформительских редакторах и т.д.

Подготовлю для вас следующие виды контента:

– статьи для блога, сайта;

– посты для социальных сетей;

– описание товаров для интернет-магазинов;

– отзывы;

– обзоры услуг.

Буду придерживаться только ваших пожеланий!

Немного о себе:

Образование – высшее

Опыт работы в теме копирайтинга – 3 года

Наличие свободного времени – 4-8 часов в день

Личные качества – врожденная грамотность, ответственность, усидчивость, коммуникабельность.

Ссылка на портфолио на Google диске https://drive.google.com/drive/folders/1WNu6_fL7G9UFYcq-HAQL3n64rJ1XpKib?usp=sharing https://is.gd/rDCSlk