Lidiyavlk77

Готова к взаимовыгодному сотрудничеству
Пишу любые тексты с интересом, живым языком, без воды, грамотно.
Нужны уникальные тексты? Сделаю быстро, качественно, в точном соответствии с ТЗ.
Имею опыт в написании статей, постов, историй на различные темы.
Хорошо разбираюсь в спортивной теме, оздоровлении, интересны темы – строительство своими руками, продвижение в интернете, есть навыки работы в оформительских редакторах и т.д.
Подготовлю для вас следующие виды контента:
– статьи для блога, сайта;
– посты для социальных сетей;
– описание товаров для интернет-магазинов;
– отзывы;
– обзоры услуг.
Буду придерживаться только ваших пожеланий!
Немного о себе:
- Образование – высшее
- Опыт работы в теме копирайтинга – 3 года
- Наличие свободного времени – 4-8 часов в день
Ссылка на портфолио на Google диске https://drive.google.com/drive/folders/1WNu6_fL7G9UFYcq-HAQL3n64rJ1XpKib?usp=sharing https://is.gd/rDCSlk
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