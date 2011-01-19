IQ:113 ...
Перевожу с Английского на Русский , оплачивать мою работу с вами можете после получения пробного перевода ( 1000 слов max) !
Оплата через WMR:R133239340263 / WME:E849817677050 . Работаю в свободном графике ; контроль не нужен !!!
Вы передаёте мне текст , даёте срок , по истечению которого вы , оплатив работу , получаете по почте продукт !
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