IQ:113 ...

Перевожу с Английского на Русский , оплачивать мою работу с вами можете после получения пробного перевода ( 1000 слов max) !

Оплата через WMR:R133239340263 / WME:E849817677050 . Работаю в свободном графике ; контроль не нужен !!!

Вы передаёте мне текст , даёте срок , по истечению которого вы , оплатив работу , получаете по почте продукт !