LifeISlife

Виктор LifeISlife

 
40 летАндорра/Аринсал
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Bob301
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$250
0 баллов
11 лет назад
Разработка экономического портала
Договорились об оплате после выполнения проекта. Сайт сделал, все настроил. Как дело дошло до оплаты пароли сменили и начали игнорировать.
secobb
Сергей 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Установить и настроить шаблон на Joomla
Приятно работать с порядочным человеком - понятное ТЗ, мгновенная оплата. Надеюсь, наше сотрудничество будет долгим, и всем рекомендую!
Проект был выполнен намного раньше обещанных сроков. Сергей компетентный и порядочный профессионал своего дела - советую !
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