LifeISlife

Необходимо переработать текущий скрипт формирования rss потока по средствам php+mysql. Так же необходимо адаптировать html дизайн под скрипт. Приватно для: "Дмитриев Сергей" (cthutq231190).
- $50Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $100
- Необходимо найти/написать рабочий скрипт для Битрикса который будет рассылать по базе клиентов самого битрикса на Email рассылку писем.При этом пользователей где то от 5000.И нужна возможность устанавливать периодичность данной рассылки по крону к примеру ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходим дизайн группы для вк (меню) - (колонтипы) (логотип)... Оплата по факту или через безопасную сделку. В заявке пожалуйста указывайте примеры ваших работ и бюджет. Заранее спасибо.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходимо нарисовать макет , сверстать , адаптировать в Друпал последнее версии. Проект неоднозначный и требует профессионального подхода.Остальные данные в привате. P.s проект исключительно для Bob301 .Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо установить и настроить шаблон YO THEMES на Joomla CMS в наикратчайшие сроки.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$250
0 баллов
11 лет назад
Договорились об оплате после выполнения проекта. Сайт сделал, все настроил. Как дело дошло до оплаты пароли сменили и начали игнорировать.
$20
10 баллов
11 лет назад
Приятно работать с порядочным человеком - понятное ТЗ, мгновенная оплата. Надеюсь, наше сотрудничество будет долгим, и всем рекомендую!
Ответный отзыв
Проект был выполнен намного раньше обещанных сроков. Сергей компетентный и порядочный профессионал своего дела - советую !