Верстка Landing Page по макету заказчика.
ПРИНЦИП РАБОТЫ:
- Не требую предоплаты
- Работа выполняется как на моем хостинге, так и на хостинге заказчика.
- Делаю правки, если таковые находятся
- Вы переводите 100% оплату
- Отправляю архив
Я честно и ответственно исполняю возложенные на себя обязательства!
Нарабатываю клиентскую базу, а не зарабатываю на единичных заказах. Информация о проекте не подлежит разглашению, не попадает в портфолио без разрешения заказчика и находится под защитой. Приступаю к работе сразу.
Делаю кроссбраузерную, фиксированную и адаптивную вёрстку. Если необходимо, подключаю Яндекс метрику.
Обращайтесь по указанным контактным данным.
E-mail: [email protected]
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