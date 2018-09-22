Верстка Landing Page по макету заказчика.

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Не требую предоплаты

Работа выполняется как на моем хостинге, так и на хостинге заказчика.

Делаю правки, если таковые находятся

Вы переводите 100% оплату

Отправляю архив

О СЕБЕ:

Я честно и ответственно исполняю возложенные на себя обязательства!

Нарабатываю клиентскую базу, а не зарабатываю на единичных заказах. Информация о проекте не подлежит разглашению, не попадает в портфолио без разрешения заказчика и находится под защитой. Приступаю к работе сразу.

Делаю кроссбраузерную, фиксированную и адаптивную вёрстку. Если необходимо, подключаю Яндекс метрику.

Обращайтесь по указанным контактным данным.

E-mail: [email protected]