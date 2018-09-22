Lifer2000

Александр Lifer2000

 
44 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Верстка Landing Page по макету заказчика.

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

  • Не требую предоплаты
  • Работа выполняется как на моем хостинге, так и на хостинге заказчика.
  • Делаю правки, если таковые находятся
  • Вы переводите 100% оплату
  • Отправляю архив
О СЕБЕ:

Я честно и ответственно исполняю возложенные на себя обязательства! 

Нарабатываю клиентскую базу, а не зарабатываю на единичных заказах. Информация о проекте не подлежит разглашению, не попадает в портфолио без разрешения заказчика и находится под защитой. Приступаю к работе сразу. 

Делаю кроссбраузерную, фиксированную и адаптивную вёрстку.  Если необходимо, подключаю Яндекс метрику.

Обращайтесь по указанным контактным данным.

E-mail:  [email protected]