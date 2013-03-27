Light-Lana

Образование:
2007 - 2009 гг. - училась в классе с гуманитарным уклоном. Золотая медаль.
с 2009 года по настоящее время - студентка Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК). Факультет продюсерства и экономики.
Дополнительное образование:
2007-2009 гг.– учебно-производственный комбинат: начальное профессиональное образование по специальности "Секретарь руководителя"
2006-2008 гг. – школа английского языка "American Home"
Опыт работы:
копирайт/рерайт, литературный перевод текстов с английского языка для "Альпина Бизнес Букс", печаталась в газете "Спасатель"
Навыки и знания:
опытный пользователь ПК
владение английским языком – уровень Upper-Intermediate
грамотный русский язык
углубленные знания в сферах экономики, менеджмента и киноиндустрии
Личные качества:
Дисциплинированность, обязательность, вежливость, выносливость. Творческое мышление, желание работать.