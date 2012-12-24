Компании LIGHT LIFE требуются надежные опытные авторы для написания диссертации по технологии машиностроения.
Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
Закрыт
12 лет назад
Требования:
- ответственность
- наличие домашнего компьютера с Интернетом
- обеспечение возможности постоянной связи по телефону и электронной почте
- обеспечение возможности взаиморасчетов (умение пользоваться электронными платежными системами и/или денежными переводами)
С авторами заклычается договор, оплата 2 раза в месяц по реестру.
Компании LIGHT LIFE требуются надежные опытные авторы для написания диссертации по технологии машиностроения.