Компания LIGHT LIFE приглашает на работу авторов курсовых и дипломных рабо

Требования:

- ответственность

- наличие домашнего компьютера с Интернетом

- обеспечение возможности постоянной связи по телефону и электронной почте

- обеспечение возможности взаиморасчетов (умение пользоваться электронными платежными системами и/или денежными переводами)

С авторами заклычается договор, оплата 2 раза в месяц по реестру.