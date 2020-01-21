Стихи на заказ

Пишу стихи, а не стиШки) есть три сборника, псесни и подкасты)Уровень написания можете увидеть тут http://ingenia.ru/autors_b.php?id=213&fbclid=IwAR3YoRsns0qnqcIfLyWkExuvDBEgRoT39VYhs1xZ5PQwVIx8uiK5P9qdQ9sПишу более 20 лет) Принцип работы:Вы мне досье на одариваемого, я вам стих. Чем больше будет подробностей (любимый цвет, цветок, животное..., знак зодиака, имя, хобби, приколы из жизни..) тем более адресным будет стихотворение. Я предпочитаю списывать с одариваемого портрет, чтобы не было стандартных "бла-бла-бла" . Днюха, корпоратив, свадьба, новоселье.... праздников много, людей море, а моей фантазии - бесконечность.Стих. Стоимость 1 куплета - 65грнПеределка песни, 1 строев - 25грн. (может быть дороже, если, к примеру это кантри на непонятном мне языке) Могу стих оформить в авторском конверте (3 фото)Пишу сценарии под заказ, но это уже другая тема) Проза "Чёрная дыра или три часа ночи" и стихи "Бумага Перо Стихи" в электронном виде - цена 100грнМини-сборник (30 стихов) ко Дню Святого Валентина (общих, нежных, зефирных) - 50грн в электронном виде. Эти стихи на дату опубликования объявления - нигде не фигурировали. Надо лучше, чем у других? Тогда Вам нужна я)093-516-32-50