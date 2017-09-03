копирайтер (фотошоп и монтаж)

По специальности, копирайтер.

Почему стоит выбрать именно меня:

1-отправляю только проверенные и вычитанные тексты;

2-большой объем за короткий срок;

3-от 90% уникальности, до 20% воды;

4-люблю свое дело;

5-готова уделять много времени;

Монтаж и фотошоп

Это не моя специальность, но хобби. Особенно монтаж. Смонтирую и обработаю Ваше фото или видео быстро и за адекватную цену. Есть 2 профессиональных микрофона для озвучки и установлены последние версии Adobe Photoshop и Abobe Premiere Pro. Скачаны дополнения. Делаю все кроме графики и 3д.

Выполню любую роботу быстро и качественно, позвольте показать себя в работе)

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