копирайтер (фотошоп и монтаж)
По специальности, копирайтер.
Почему стоит выбрать именно меня:
1-отправляю только проверенные и вычитанные тексты;
2-большой объем за короткий срок;
3-от 90% уникальности, до 20% воды;
4-люблю свое дело;
5-готова уделять много времени;
Монтаж и фотошоп
Это не моя специальность, но хобби. Особенно монтаж. Смонтирую и обработаю Ваше фото или видео быстро и за адекватную цену. Есть 2 профессиональных микрофона для озвучки и установлены последние версии Adobe Photoshop и Abobe Premiere Pro. Скачаны дополнения. Делаю все кроме графики и 3д.
Выполню любую роботу быстро и качественно, позвольте показать себя в работе)
VK-https://vk.com/idkaterynali
Facebook-https://www.facebook.com/profile.php?id=100021679507951&sw_fnr_id=246615549&fnr_t=0
Портфолио
- Как бороться с депрессией?191 просмотр
Отзывы заказчиков
$4
9 баллов
6 лет назад
Спасибо за работу!
Ответный отзыв
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