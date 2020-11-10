Я подарю тебе часть своей души.

Здравствуйте! Я — начинающий автор. Пишу около двух лет. Романтика, грусть, смерть или фантастика и яркий мир, каким вы его видите — я опишу ваши чувства в своих строках или вложу свои собственные эмоции. Сейчас я нахожусь вначале своего творческого пути, но уже писала текста для молодых музыкантов. Четверостишия, песни, необычные стихи и даже проза! Я напишу для вас, вкладывая свою душу. За свой труд я беру не много по сравнению с авторами, которые уже зарекомендовали себя. В среднем это 25грн за четверостишие, но в зависимости от возможности и идеи может снижаться или повышаться. Мы всегда можем торговаться!Надеюсь, я найду тебя, мой дорогой читатель и верный клиент! Буду рада сотрудничеству, так что если я вас хоть немного заинтересовала, с нетерпение жду сообщения!