Здравствуйте! Я молодой и креативный дизайнер с желанием работать!
ВИЛКА ЦЕН:
Главная страница от 100 usd
Внутренние страницы от 50 usd/шт
ГАРАНТИРУЮ:
Четкое соблюдение сроков.
Качественную работу (не ниже чем в портфолио)
Оперативную обратную связь по всем вопросам даже после завершения сотрудничества
Полную отдачу в работе (если я берусь за какую-то задачу, реализую ее по максимуму своих навыков и возможностей.)
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
Техзадание или заполненный бриф (шаблон по запросу)
50% Предоплата Webmoney
Срок на создание главной 3–4 дня
Внутренних страниц 2–3 дня
Остаток оплаты
Исходники PSD плюс все сопутствующие материалы.
Уважаемые заказчики, чем детальнее будет поставлена задача, тем ближе к желаемому будет результат.