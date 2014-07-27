Здравствуйте! Я молодой и креативный дизайнер с желанием работать!

ВИЛКА ЦЕН:

Главная страница от 100 usd

Внутренние страницы от 50 usd/шт

ГАРАНТИРУЮ:

Четкое соблюдение сроков.

Качественную работу (не ниже чем в портфолио)

Оперативную обратную связь по всем вопросам даже после завершения сотрудничества

Полную отдачу в работе (если я берусь за какую-то задачу, реализую ее по максимуму своих навыков и возможностей.)

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

Техзадание или заполненный бриф (шаблон по запросу)

50% Предоплата Webmoney

Срок на создание главной 3–4 дня

Внутренних страниц 2–3 дня

Остаток оплаты

Исходники PSD плюс все сопутствующие материалы.

Уважаемые заказчики, чем детальнее будет поставлена задача, тем ближе к желаемому будет результат.