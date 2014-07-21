Рерайт, копирайт. Любые темы
Длительное время занимаюсь копирайтом и рерайтом. Пишу статьи на заказ. Образцы моих уже опубликованных статей, выложены в портфолио. Опыт работы 7 лет. Заказы выполняю качественно и в срок.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$24
10 баллов
9 лет назад
Лия - отличный копирайтер и ответственный человек. Приятно было работать: высочайший уровень грамотности, построение фраз образованного носителя русского языка, обязательность и ответственность - искренне рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Предельно ясные условия, своевременная оплата. Рада сотрудничеству. Рекомендую
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#856