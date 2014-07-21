Lika-liza

Лия Джикидзе Lika-liza

 
52 годаГрузия/Батуми
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Рерайт, копирайт. Любые темы

Длительное время занимаюсь копирайтом и рерайтом. Пишу статьи на заказ. Образцы моих уже опубликованных статей, выложены в портфолио. Опыт работы 7 лет. Заказы выполняю качественно и в срок.

Отзывы заказчиков
shivan
Иван 
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$24
10 баллов
9 лет назад
Написание текстов для категорий магазина по ТЗ
Лия - отличный копирайтер и ответственный человек. Приятно было работать: высочайший уровень грамотности, построение фраз образованного носителя русского языка, обязательность и ответственность - искренне рекомендую.
Отличный заказчик. Предельно ясные условия, своевременная оплата. Рада сотрудничеству. Рекомендую
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
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