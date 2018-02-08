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Привет всем! Я студентка, нуждающаяся в дополнительном заработке. Мои способности и умения довольно разнообразны. Я всегда найду общий язык с заказчиком, благодаря своей коммуникабельности. А мое воображение не знает границ. Я буду работать над вашим заказом очень усердно, ведь честность и трудолюбие не позволит мне поступить иначе. Очень жду ваших заданий.
С уважением, Анжелика.
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Аудиомонтаж
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$3/час
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