Обращайтесь в любое время!

Привет всем! Я студентка, нуждающаяся в дополнительном заработке. Мои способности и умения довольно разнообразны. Я всегда найду общий язык с заказчиком, благодаря своей коммуникабельности. А мое воображение не знает границ. Я буду работать над вашим заказом очень усердно, ведь честность и трудолюбие не позволит мне поступить иначе. Очень жду ваших заданий.

С уважением, Анжелика.