Таргетолог, эксперт по трафику Фейсбук/Инстаграм

Есть небольшой опыт работы помощником таргетолога и один соло кейс.

Я могу помочь:

- стартануть даже на минимальном бюджете

- получить результат после старта рекламы

- дать ответ сколько клиентов/подписчиков вы можете получить благодаря таргету

Почему я?

+ Коммуникабельная

+ Адекватная

+ Всегда на связи

+ Горю своим делом и желанием помочь

+ Готова запускать безлимитное количество стратегий, чтобы выявить лучшую

+ Готова тестировать различные гипотезы, даже самые не очевидные

+ Помогу проработать сайт/блог, чтобы реклама была эффективнее

 Бонусом: оформлю бесплатно ваш лид-магнит.

▪️Также для товарного бизнеса есть вариант с оплатой за результат ( то есть за заказ).