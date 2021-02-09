Таргетолог, эксперт по трафику Фейсбук/Инстаграм
Есть небольшой опыт работы помощником таргетолога и один соло кейс.
Я могу помочь:
- стартануть даже на минимальном бюджете
- получить результат после старта рекламы
- дать ответ сколько клиентов/подписчиков вы можете получить благодаря таргету
Почему я?
+ Коммуникабельная
+ Адекватная
+ Всегда на связи
+ Горю своим делом и желанием помочь
+ Готова запускать безлимитное количество стратегий, чтобы выявить лучшую
+ Готова тестировать различные гипотезы, даже самые не очевидные
+ Помогу проработать сайт/блог, чтобы реклама была эффективнее
Бонусом: оформлю бесплатно ваш лид-магнит.
▪️Также для товарного бизнеса есть вариант с оплатой за результат ( то есть за заказ).