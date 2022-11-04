Lika_Raven

Стильный дизайн от идеи до реализации

Здравствуйте, меня зовут Анжелика и я занимаюсь дизайном уже более 5 лет.



За моими плечами профильное образование по специальности Графический дизайн, постоянное повышение квалификации, изучение новых программ, множество выполненных проектов.



Разрабатываю стильный, современный, качественный и работающий дизайн. Все задание выполняю в срок. Оказываю поддержку и последующее сопровождение сайтов. Вношу правки абсолютно бесплатно.



Навык работы с программами и сервисами: Figma, пакет Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign) Tilda.