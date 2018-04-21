Перевод/копирайт/SEO-тексты/редактирование и корректура/рерайтсценарии/стихи, песни, проза

Желаемая должность: переводчик/копирайтер/рерайтер/SEO-тексты/редактирование и корректура/сценарии/стихи, песни, проза

Опыт работы: 2 года

Знание языков: английский, испанский, украинский, русский.

Профессиональные навыки: английский и испанский языки – письменный и разговорный – продвинутый уровень, отличное знание специфики переводов, опыт общения с носителями языка

Личностные качества: пунктуальность, умение организовывать своё время, ответственность, креативность, грамотная речь, умение распределять приоритеты в задании и достигать оптимальных результатов, желание работать, нацеленность на результат.