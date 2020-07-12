Анна LikeTheRain112LikeTheRain112
27 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Веб-дизайнер, SMM менеджер Instagram
Профессионально веду профили в Instagram
Спектр моих возможностей очень широк:
+ Дизайнерское оформление гайдов, чек-листов, самой ленты и актуального
+ Продвижение страницы бесплатными способам
+ Настройка таргета
+ Закупка рекламы у блогеров
+ Помощь в разборе директа и многое многое другое
Также могу создавать сайты на тильде и веб флоу
Обращайтесь! Смогу решить любую проблему! Логин в телеграмме и инстаграме @LikeTheRain112
Действие аккаунта приостановлено!