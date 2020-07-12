Веб-дизайнер, SMM менеджер Instagram

Профессионально веду профили в Instagram

Спектр моих возможностей очень широк:

+ Дизайнерское оформление гайдов, чек-листов, самой ленты и актуального

+ Продвижение страницы бесплатными способам

+ Настройка таргета

+ Закупка рекламы у блогеров

+ Помощь в разборе директа и многое многое другое

Также могу создавать сайты на тильде и веб флоу

Обращайтесь! Смогу решить любую проблему! Логин в телеграмме и инстаграме @LikeTheRain112