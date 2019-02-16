3д-моделирование, деталировка в ProEngineer, SolidEdge, SolidWorks, autocad. Визуализация подвижных механизмов, рендеринг. Фотошоп. Поузловая сборка механизмов в железе. Работал с пневматикой для реализации различных механизмов. Лира САПР, Robot, SCAD, Tekla, AutoCADВыполнение расчетов железобетонных, стальных и деревянных конструкций на соответствие строительным и пожарным нормам. Разработка чертежей КР, КЖ, КМ, КМД, КД на следующие объекты строительства:- Производственные здания и сооружения, нестандартное технологическое оборудование, силоса, эстакады- Общественные здания, гостиницы, СПА салоны, ФОК, малоэтажные жилые здания.