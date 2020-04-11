творчество - проявление любви к миру

работаю в Photoshop, делаю рекламную продукцию: сертефикаты, флаэра, визитки, абонементы, информационные листы, гайды, чек листы, базовая ретушь и цветокорекция фото, монтаж видео, сведение и обрезка музыкальных треков!

берусь за не очень "навороченые" задания, за создание логотипов и графических рисунков не берусь! работаю хореографом, делаю видео уроки!