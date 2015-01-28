Ссылка на портфолио моих работ: www.ex.ua/view/14948620
Web-designer в Elegance-it.ru
- создание концепции визуального оформления сайта
- прорисовка всех элементов сайта
- проработка эргономики
- cоздание баннеров (статических, интерактивных)
- cоздание Landing Pages
- cоздание рекламных и промо материалов
- создание логотипов и фирменно стиля
- создание брэндбуков
Web-Дизайнер в Intelweb su
- создание концепции визуального оформления сайта
- прорисовка всех элементов сайта
- наполнение сайта
- проработка эргономики
- cоздание баннеров (статических, флеш, интерактивных)
- cоздание Landing Pages
- cоздание промо материалов
Дизайнер в РА «M-Group»
- Разработка оригинал-макетов, согласно предоставленных материалов заказчика.
- Создание макетов как для полиграфии так и для наружной рекламы, для глянцевых изданий, календарей и пр.
- Верстка макетов.
Дизайнер в РА «ДОР»
- Обсуждение с заказчиком технических вопросов возникающих при приеме и обработке заказов.
- Проверка макета на соответствие файлов заказчика техническим требованиям к оригинал-макетам.
- Разработка оригинал-макетов, согласно предоставленных материалов заказчика.
- Создание макетов для визиток, сити-лайтов, биг-бордов, плакатов, банеров и пр.
Дизайнер в РА “Рекламист”
- общение по телефону с клиентами компании
- сбор материалом для заказов
- разработка макетов рекламной продукции
- печать рекламной продукции