Web дизайнер

Ссылка на портфолио моих работ: www.ex.ua/view/14948620

Web-designer в Elegance-it.ru

- создание концепции визуального оформления сайта

- прорисовка всех элементов сайта

- проработка эргономики

- cоздание баннеров (статических, интерактивных)

- cоздание Landing Pages

- cоздание рекламных и промо материалов

- создание логотипов и фирменно стиля

- создание брэндбуков

Web-Дизайнер в Intelweb su

- создание концепции визуального оформления сайта

- прорисовка всех элементов сайта

- наполнение сайта

- проработка эргономики

- cоздание баннеров (статических, флеш, интерактивных)

- cоздание Landing Pages

- cоздание промо материалов

Дизайнер в РА «M-Group»

- Разработка оригинал-макетов, согласно предоставленных материалов заказчика.

- Создание макетов как для полиграфии так и для наружной рекламы, для глянцевых изданий, календарей и пр.

- Верстка макетов.

Дизайнер в РА «ДОР»

- Обсуждение с заказчиком технических вопросов возникающих при приеме и обработке заказов.

- Проверка макета на соответствие файлов заказчика техническим требованиям к оригинал-макетам.

- Разработка оригинал-макетов, согласно предоставленных материалов заказчика.

- Создание макетов для визиток, сити-лайтов, биг-бордов, плакатов, банеров и пр.

Дизайнер в РА “Рекламист”

- общение по телефону с клиентами компании

- сбор материалом для заказов

- разработка макетов рекламной продукции

- печать рекламной продукции