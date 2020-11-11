Контент в инстаграм, визуал, продвижение, SMM

Здравствуйте! Меня зовут Лилия. И я дипломированный контент-менеджер.

Занимаюсь продвижением и созданием контента для брендов и личных аккаунтов.

Выполню ряд услуг:

1. Создание фотоконтента, видеоконтента (на телефон), обработка, ретушь.

2. Оформление красивой ленты инстаграм.

3. Оформление сторис, хайлайтс ("вечные" сторис).

4. Создание креативов для таргетированной рекламы, настройка таргета, тесты.

5. Создание визиток, "живых картинок", прайсов

6. Продвижение аккаунта (подбор хештегов, геолокации, ежедневный массфоловинг, взаимопиар).

7. Привлечение Вашей целевой аудитории, а в дальнейшем, потенциальных покупателей.

Прикрепляю портфолио для ознакомления со своими работами,

Спасибо за внимание!